Viele Unternehmen vergeben Ferienjobs – auch Mittelständler wie EBM Papst im Hohenlohekreis.

Wer in den Ferien Geld verdienen will, hat gute Karten. Firmen wie Bosch, Mercedes, Trumpf, Mahle, ZF oder Würth setzen auch in diesem Jahr auf Aushilfskräfte in der Ferienzeit. Wo es Jobs gibt und welche Voraussetzungen zu erfüllen sind.









Ferien am Band, im Lager oder in der Kantine, um die Kasse aufzubessern? Viele Firmen haben mit der Vergabe der Ferienjobs für die Sommermonate bereits begonnen. „Wir befinden uns mitten in der Auswahlphase, jetzt heißt es für die Bewerber schnell sein“, sagt etwa eine Bosch-Sprecherin. Allerdings gibt es noch viele offene Stellen, wie eine Umfrage zeigt.