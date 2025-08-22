Ferienhalbzeit Baden-Württemberg: Gelangweilte Kinder, gestresste Eltern – Sind die Sommerferien zu lang?

Sechseinhalb Wochen Ferien stellen viele Mütter und Väter vor ein Betreuungsproblem. Darauf hat der Bundeselternbeirat hingewiesen. Und es gibt noch einen anderen Aspekt.
Halbzeit. Gut drei Wochen Sommerferien sind um, und so langsam denken Kinder und Eltern schon wieder an das neue Schuljahr – die meisten wohl mit gemischten Gefühlen. Während es der Nachwuchs unfair findet, dass die Sommerferien in vielen anderen Ländern deutlich länger dauern, freuen sich Mama und Papa auf die Zeit, in der das Leben wieder in geordneten Bahnen verläuft und die Kleinen gut betreut sind – auch wenn der durchgetaktete Alltag zuweilen stressig ist.