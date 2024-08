Konkurrenz um Tarifverträge: Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa-Tochter Discover

2 Der mit Verdi abgeschlossene Tarifvertrag bei der Lufthansa-Tochter Discover empört andere Gewerkschaften. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Im Lufthansa-Konzern beginnt der nächste Streik. Bei der noch jungen Gesellschaft Discover rangeln drei Gewerkschaften um das Recht, einen Tarifvertrag abzuschließen.











Link kopiert



Frankfurt/Main - Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover Airlines müssen in dieser Woche mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Ufo haben die Besatzungen zu einem viertägigen Streik aufgerufen. Die Piloten und das Kabinenpersonal sollen von diesem Dienstag (27. August) bis einschließlich Freitag (30. August) die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaften in Frankfurt mitteilen. Betroffen sind alle Abflüge aus Deutschland. Zuvor hatten sich die Beschäftigten in getrennten Urabstimmungen eindeutig für einen Arbeitskampf ausgesprochen.