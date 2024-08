Ferienende in vielen Bundesländern: ADAC erwartet erneut starken Rückreiseverkehr

1 Erhebliche Staugefahr besteht laut ADAC auf den Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee, in Süddeutschland sowie in den Großräumen Hamburg, Köln, Berlin und München.(Symbolbild) Foto: VRD - stock.adobe.com

Angesichts des Ferienendes in weiteren Bundesländern erwartet der ADAC am Wochenende erneut starken Rückreiseverkehr auf den Autobahnen. Zudem wird gegen Ende der Sommerferien wieder mehr gebaut.











Link kopiert



Angesichts des Ferienendes in weiteren Bundesländern erwartet der ADAC am Wochenende erneut starken Rückreiseverkehr auf den Autobahnen. Zudem wird gegen Ende der Sommerferien wieder mehr gebaut, so dass auf den Autobahnen hier und da Zwangsstopps nötig werden, wie der Automobilklub am Montag in München mitteilte.