Ferienende in Baden-Württemberg: ADAC rechnet mit Staus im Süden am kommenden Wochenende

1 Der ADAC rechnet für das kommende Wochenende vor allem in Süddeutschland mit vielen Staus auf den Fernstraßen. (Symbolbild) Foto: imago/Sabine Gudath

Anfang nächster Woche enden die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg. Der ADAC erwartet deshalb am kommenden Wochenende in Süddeutschland volle Autobahnen durch viele Reiserückkehrer.











