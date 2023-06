1 Wann soll die Schule im Spätsommer wieder beginnen? Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Reisen ins Ausland könnte in diesem Sommer schwierig werden. Den vorschlag, die Ferien kürzer als normal zu halten, lehnt man nicht nur in Baden-Württemberg ab.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Es ist eine doppelte Debatte, die Wolfgang Schäuble (CDU) da losgetreten hat: Weil die Schulen von Mai an erst einmal nur die Abschlussklassen wieder unterrichten, andere Schüler somit noch länger frei haben und ohnehin noch „unklar“ sei, „wann und wie man im Sommer verreisen kann“, fragte sich der Bundestagspräsident in einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“, „ob die Verantwortlichen in den Ländern darüber nachdenken, die Schulferien in der Sommerzeit etwas zu verkürzen“. Anschließend standen zwei durchaus emotionale Fragen im Raum: Haben die Kinder weniger als sechs Wochen frei? Und steht schon fest, dass gar keine Urlaubsreise möglich ist?