Ferienbeginn am Flughafen Stuttgart: Das müssen Fluggäste beim Ferienstart beachten

1 Zum Start der Sommerferien herrscht am Stuttgarter Flughafen Hochbetrieb. Foto: www.brwildlife.com/Bianca Renz

Zum Ferienbeginn am 25. Juli herrscht am Flughafen Hochbetrieb. Deshalb sollten Passagiere spätestens zwei Stunden vor der Abreise am Flughafen sein. Der verkehrsreichste Tag wird am 29. Juli erwartet.











Zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg ab dem 25. Juli erwartet der Flughafen Stuttgart viel Betrieb in den Terminals. Verkehrsreichster Tag des Ferienstarts ist der Montag, 29. Juli. Da erwartet der Flughafen 260 Starts und Landungen. Zu den Spitzenzeiten frühmorgens und nachmittags sollten Reisende mit längeren Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen rechnen. Deshalb sollten sie mindestens zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen sein.