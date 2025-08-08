Ferienbaustellen in Stuttgart: Umleitungsstrecke wird zur Rennstrecke

In Rohracker wird derzeit fleißig gebaut, doch die Umleitung bringt unerwartete Probleme mit sich. Anwohner berichten von rasanten Autofahrern und fordern Konsequenzen.
An vielen Stellen in der Landeshauptstadt sind derzeit Ferienbaustellen zu finden. Die Straßenbauarbeiten führen meist zu Verkehrsbehinderungen – häufig auch auf den empfohlenen Umleitungsstrecken. Nicht so in Rohracker. Im Hedelfinger Stadtteil sucht man vergeblich nach Staus auf der ausgeschilderten Alternativroute. Im Gegenteil: Anwohner schlagen Alarm, weil dort nun vermehrt gerast werde. Sie fordern daher Maßnahmen.