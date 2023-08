Ferienbaustellen in Stuttgart

1 Demnächst bekommt die B 27 zwischen Fasanenhof und Leinfelden-Echterdingen einen neuen Belag – rund ums Echterdinger Ei wird der Verkehr umgeleitet. Foto: /www.7aktuell.de/Oskar Eyb

An zwei Wochenenden wird im August der Fahrbahnbelag der B 27 zwischen Leinfelden-Echterdingen und Stuttgart-Fasanenhof erneuert. Am Verkehrsknoten Echterdinger Ei wird der Verkehr zum Teil großflächig umgeleitet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer in den kommenden Augusttagen nicht zwingend durch das Echterdinger Ei oder auf der B 27 fahren muss, der sollte ab Mittwoch, 9. August, den Verkehrsknoten meiden. Das gilt für vor allem für die Verkehrsteilnehmer, die Richtung Tübingen oder Stuttgart unterwegs sind. Hier steht wegen der Fahrbahnsanierung zwischen Leinfelden-Echterdingen und Stuttgart-Fasanenhof zeitweise nur eine Spur in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung. Da auch einige Zu- und Abfahrtsrampen im Echterdinger Ei gesperrt sind, müssen Autofahrer teilweise kilometerlange Umleitungen in Kauf nehmen.