Ferienbaustellen in Stuttgart

1 Während der Sanierungsarbeiten bleibt die Obere Weinsteige durchgehend befahrbar, allerdings steht stadtein- und stadtauswärts nur eine Spur zur Verfügung. Foto: Uli Nagel

Tiefbauamt, EnBW, Netze BW und Stuttgarter Netze nützen die verkehrsärmere Zeit, um ihre Infrastruktur in der Landeshauptstadt zu warten oder auf Vordermann zu bringen.









Ob Brückensanierung oder eine kleine Fahrbahnverengung wegen Leitungsarbeiten, täglich wird in der Landeshauptstadt an rund 1000 Baustellen gearbeitet. Doch wenn in den Sommerferien die Straßen leerer sind und weniger Pendler ein- und ausfahren, wird die Schlagzahl noch einmal erhöht. Denn EnBW, Netze BW, Stuttgarter Netze oder die Stuttgarter Straßenbahnen AG nützen die verkehrsärmere Zeit, um ihre Infrastruktur zu warten oder auf Vordermann zu bringen.