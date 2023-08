1 Ab kommender Wochen müssen Autofahrer mit weiteren Sperrungen am Schattenring rechnen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Zu- und Abfahrt aus Richtung L 1187/Magstadter Straße und zur B 14 in Richtung Stuttgart-Vaihingen sind wegen Belagsarbeiten bis Ende August nicht befahrbar.









Die B 14 ist seit dem 26. Juli stadteinwärts zwischen Heslacher Tunnel und Schattenring gesperrt. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) lässt in den Sommerferien in mehreren Bauabschnitten die Fahrbahndecke und -beläge der Bundesstraße sanieren. Die ersten zweieinhalb Wochen verliefen ohne Probleme, auch was den Umleitungsverkehr über den Stuttgarter Westen angeht. Allerdings müssen Verkehrsteilnehmer ab Dienstag, 15. August (20 Uhr), mit weiteren Behinderungen rechnen. Die Zu- und Abfahrt zum Schattenring aus Richtung L 1187/Magstadter Straße und zur B 14 in Richtung Stuttgart-Vaihingen werden voll gesperrt.