Ferien und Staus: Stau am Gotthard Vorgeschmack auf Ferienbeginn

3 Der Gotthardtunnel ist ein Nadelör mit teils stundenlangen Wartezeiten auf dem Weg in den Süden. Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Auf dem Weg in die Ferien im Süden braucht man oft Geduld: Mehr als zwei Stunden Wartezeit sind am Gotthardtunnel durch die Alpen keine Seltenheit. Ein Verkehrsdienst hat einen Tipp.











Göschenen - Auf der Ferienstrecke in den Süden ist in den Alpen bei Autofahrern oft Geduld gefragt: Auf den Straßen staut sich der Verkehr. Gestern waren es schon teils 14 Kilometer vor dem Gotthardstraßentunnel in der Schweiz. Verkehrsdienste warnen, dass es an den kommenden Wochenenden noch mehr werden kann: Dann beginnen in den Niederlanden und mehreren deutschen Bundesländern die Sommerferien.