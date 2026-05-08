Ferien mit kleinen Kindern: „Dieser erste Urlaub mit Kind war ein echter Schock“

Viele Eltern fühlen sich nach den Ferien weniger erholt als davor. Warum ist das eigentlich so? Experten sagen, wie man es besser machen könnte.
Den ersten Urlaub mit Kind hatte sich Judith Luig so schön vorgestellt: ein idyllisches, italienisches Bergdorf, in dem sie als Jugendliche schon war. Entspannte Zeit mit dem Partner, mit dem Kind, für sich. Und dann war der Mietwagen am Flughafen viel zu klein für das ganze Babygepäck. Das Kind war trotz Urlaubs weiterhin um sechs Uhr wach, der Kinderwagen hat auf den steinigen Wegen nicht funktioniert, die Dachterrasse mit Meerblick war nicht babysicher und mückenverseucht. War die Sonne da, war es viel zu heiß, und Regentage waren in Italien genauso zäh wie zu Hause in Deutschland.