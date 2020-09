Anzeige Ferien in Franken

4 Liebliches Taubertal: Radfahrer vor dem schmucken Rathaus in Niederstetten. Foto: Liebliches Taubertal/ Peter Frischmuth

Egal ob bei Radtouren entlang von Flüssen oder den Wolken ganz nah, bei Städtetrips, Wanderungen oder kühlem Hellen – Langeweile ist in Franken Fehlanzeige.

Sei es Urlaub, Wochenendtrip oder Tagesausflug - Erholungssuchende, Kulturfreunde, Wanderer oder Radfahrer dürfen sich in den 16 fränkischen Reiselandschaften auf viele unvergessliche Erlebnisse freuen. Ausgewählte und genussreiche Touren in der Natur oder Streifzüge durch spannende Städte - das Urlaubsland Franken hat einiges zu bieten.

In Franken läuft es rund für Radler

Franken bietet allen, die mit Rad, E-Bike oder Mountainbike unterwegs sind, die große Auswahl. Die Vielfalt liegt hier in der Natur der Sache: In den 16 fränkischen Reiselandschaften lässt es sich genauso gemütlich entlang der Flüsse radeln wie auch in den Mittelgebirgen die sportliche Herausforderung suchen. Mit radfreundlichen Gastgebern, vielen Ladestationen für E-Bikes sowie eigenen Mountainbike-Zentren lässt auch der Service vor und nach der Tour keine Wünsche offen.

Fränkische Stadtkultur

Eine Städtereise ist in Franken immer eine Empfehlung. Doch warum nur eine? 15 spannende Städte überraschen mit abwechslungsreicher Stadtkultur. Übrigens befinden sich unter ihnen gleich drei UNESCO-Welterbestätten: das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, die Residenz in Würzburg und die gesamte Bamberger Altstadt. Besonders praktisch: Der Weg zwischen den einzelnen Stadtpersönlichkeiten ist niemals weit und lässt sich auch hervorragend mit einer Radtour verbinden.

Aktiv zum Biergenuss

Besonders gut schmeckt ein kühles Bier nach einer Wanderung durch Frankens reizvolle Landschaft. Abwechslungsreiche Touren führen Wanderer von Brauereiwirtschaften zu Bierkellern – direkt zum Genuss, aber auch durch idyllische Flusstäler, zu weiten Aussichten und vorbei an Frankens Burgen und Schlössern. Für Radler und Autofahrer gibt es ebenfalls Tourentipps, wobei diese mit dem Biergenuss natürlich bis zum Ende der Tagesetappe warten sollten.

Aus der Hölle in den Wanderhimmel

Mitten durch das Höllental im Frankenwald verläuft eine Route voll himmlischer Wandermomente: der „Frankenweg – vom Rennsteig zur Schwäbischen Alb“. Von Untereichenstein führt seine als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifizierte Route bis nach Harburg – 520 Kilometer durch das sanfte Obermain•Jura, die felsenreiche Fränkische Schweiz, die Burgenwelt des Nürnberger Lands, die Wasserlandschaft des Fränkischen Seenlands und über die Wacholderheiden im Naturpark Altmühltal.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage von FrankenTourismus