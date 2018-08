Ferien in der Region 20 Ausflugsziele rund um Esslingen

Von Kathrin Waldow 14. August 2018 - 07:58 Uhr

Burgen, Kletterparks, Wasserfälle, Museen und Höhlen – Rund um Esslingen gibt es jede Menge zu entdecken. Hier gibt es einen Überblick über die beliebtesten Ausflugsziele.





Esslingen - Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah – Wer Goethes Rede wörtlich nimmt, findet auch in der Heimat immer wieder schöne Orte, um dem Alltag zu entfliehen. Das wird besonders in der Ferienzeit interessant, wenn alle mehr Zeit für Spaziergänge, Museumsbesuche und Freizeitaktivitäten haben.

Beliebte Ausflugsziele im Kreis Esslingen sind etwa die vielen Burgen und Ruinen, die Naturschutzgebiete, die Höhlen und die Museen. Die grüne Landschaft im Kreis bietet Erholung pur und lädt zu Wanderungen ein. An vielen Stellen locken zusätzlich noch ein Kinderspielplatz oder eine Grillstelle, so dass man es auch als Familie lange dort aushalten kann, ohne dass Langeweile aufkommt.

Für Wanderer, Kinder und Actionfreunde

Da gibt es etwa die Tour zur Katharinenlinde in Esslingen, einen Ausflug zum Jusiberg bei Kohlberg oder eine Wanderung auf die Limburg bei Weilheim. Wer mehr Action will, kann sich in den Kletterparks in Plochingen und Wernau austoben oder macht eine Fahrradtour zum Biergarten beim Jägerhaus oder zum Dulkhäusle am Rande des Schurwalds.

Besonderes zu entdecken für Groß und Klein gibt es vor allem in der Gutenberger Tropfsteinhöhle bei Lenningen, im Freilichtmuseum in Beuren, im Urweltmuseum Hauff in Holzmaden und in der Kugelmühle in Neidlingen.

Bei so vielen Ausflugsmöglichkeiten wird es auch Daheimgebliebenen in den Ferien nicht langweilig.

