Ferien in Baden-Württemberg: Last minute über Ostern weg? Direktflüge ab Stuttgart

Am 14. April beginnen die Osterferien in Baden-Württemberg. Wer diese nicht unbedingt hier verbringen will, kann ab Stuttgart aktuell Direktflüge zu spannenden Orten buchen. Eine Auswahl.

Die Osterferien stehen vor der Tür. Für einige stellt sich die Frage: Hierbleiben oder nicht? Vom 14. bis zum 26. April bietet sich auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, die Heimat mal für eine Weile hinter sich zu lassen und in die Ferne zu schweifen. Aber ist das so kurzfristig überhaupt noch möglich – und welche Ziele werden vom Airport Stuttgart aus überhaupt per Direktflug angeflogen?

Die gute Nachricht ist: Aktuell gibt es von Stuttgart aus noch sehr viele, meist günstigere Direktflüge in alle gängigen europäischen Urlaubsländer sowie die Lieblingsreiseziele der Deutschen wie Kanaren, Türkei, Dominikanische Republik oder Balearen. Die Preise schwanken natürlich von Ziel zu Ziel stark, die meisten Angebote bewegen sich aber in einer Spanne von etwas über 150 Euro bis 400 Euro pro erwachsener Person (Hinflug).

Lesen Sie auch

Einige interessante Reiseziele, sie sich lohnen könnten:

Gran Canaria

Der Klassiker. Warum gerade jetzt? Auf Gran Canaria – wie auch den anderen kanarischen Inseln – hat es über Ostern etwas über 20 Grad. Das ist angenehm und auch im ein paar weniger Grad kälterem Meer auszuhalten. Für das Bisschen frieren im Wasser lohnt es sich für einige vielleicht, die deutlich niedrigeren Preise als in der Hauptsaison zu erwägen. Außerdem hat Gran Canarias Festland mehr Kultur zu bieten, als viele Strand-Pauschalurlauber wissen: Auf den kanarischen Inseln haben sich Völker nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches tausend Jahre lang isoliert entwickelt, weil sie selbst zur Seefahrt nicht fähig waren. Einige Erzeugnisse aus diesem vergessenen Jahrtausend finden sich noch heute.

Kos

Wer geografisch in Europa bleiben möchte und trotzdem das Meer sehen will, sollte seinen Blick vielleicht auf die griechischen Inseln richten. Viele sind per Direktflug von Stuttgart aus erreichbar – wie zum Beispiel Kos. In keinem europäischen Land ist es im April wärmer. Wer den Sommer also etwas vorziehen will, ist mit Griechenland sicher gut beraten, zumal die Flugpreise vom Kessel aus sogar teilweise etwas günstiger ausfallen als in näher gelegenen europäischen Länder – vorausgesetzt, man ist bereit, Angebote zu vergleichen.

Toskana

Wer wenig Flugscham kennt, kann auch direkt in die Toskana fliegen. Gesetzt, dass man sich den Sommerurlaub noch etwas aufsparen will und mit milderen Temperaturen klarkommt, bieten sich hier natürlich Städtetrips an, etwa nach Florenz oder Siena, wo Kunst und Kultur auf kleinstem Raum geballt sind. Einziger Wermutstropfen: Die Trüffelsaison beginnt erst im Herbst.

Mauritius

Von Stuttgart starten auch Direktflüge für solche, die richtig Fernweh haben – etwa nach Mauritius. Dort sind die Temperaturen im April bereits sommerlich mit um die 30 Grad, extrem heiß wird es dort für mitteleuropäisches Empfinden aber erst Richtung Juni. Der perfekte Zeitpunkt womöglich, nicht nur die wunderschöne Insel zu genießen, sondern auch die spannende Küche zu probieren, die von französischen, karibischen und afrikanischen Einflüssen geprägt ist. Natürlich sind Flüge dorthin etwas teurer als zu näher gelegenen Zielen.