Ferien am FKK-Strand: Im Urlaub lieber nackt

Was sie daran reizt, warum Handys und Intimpiercing verboten sind, berichtet ein Paar aus seinem Urlaub in einen französischen Nudisten-Camp.
Ich mach’s“, raunt Nina ihrem Mann zu. „Mein Gott, ich tu es wirklich“, denkt die 38-Jährige. Mathias hat längst Hose und Hemd abgeworfen, reckt seine schneeweißen Pobacken in die Sonne von Sérignan, atmet die salzige Luft. Auch Nina lässt die Hüllen fallen. Der Wind streichelt angenehm die Haut. Der feine warme Sand schmeichelt dem Körper und entspannt die Glieder. Niemand glotzt. Alle sind sie nackt. Kein Körper ist perfekt.