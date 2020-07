1 Ein Einbrecher ist über die Balkontür in eine Ferienwohnung in Meersburg eingestiegen. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Eine Frau ist im Urlaub am Bodensee in ihrer Ferienwohnung von einem Einbrecher überrascht worden. Dieser versuchte sich mit der Entschuldigung „falsche Wohnung“ aus der Affäre zu ziehen – ohne Erfolg.

Meersburg - Ein Einbrecher neben ihrem Bett hat einer Urlauberin in Meersburg einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Die 55-Jährige übernachtete in einer Ferienwohnung am Bodensee und wurde am Sonntagmorgen von Schritten geweckt. Ein Unbekannter stand in ihrem Schlafzimmer. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Eindringling war wohl über die Balkontür in die Wohnung gelangt und entschuldigte sich mit dem Verweis auf die „falsche Wohnung“.

Das war jedoch nur ein Täuschungsmanöver. Die Polizei griff wenig später einen 21-Jährigen in der Nähe der Wohnung auf, zu dem die Personenbeschreibung passte. Sie fand bei ihm die Schlüssel zur Ferienwohnung sowie persönliche Gegenstände der Frau. Gegen den Mann wird nun wegen Einbruchs und Diebstahls ermittelt.