1 Die Internationale Begegnungsklasse ist in den vergangenen Monaten zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen und viele Freundschaften sind entstanden. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Jedes Jahr kommen internationale Gäste an das Ferdinand-Porsche-Gymnasium in Zuffenhausen, um zusammen mit deutschen Schülerinnen und Schüler die zehnte Klasse zu absolvieren – auf Englisch. Dabei geht es um viel mehr als nur um den Schulstoff.











Link kopiert



Natalie Pfleiderers ältere Brüder sind bereits ausgezogen. Aber die 16-Jährige hat zwei neue bekommen – zumindest fühlt es sich für sie ein bisschen so an. Denn ihre Familie ist in diesem Schuljahr Gastgeber für zwei Jungen aus Italien.