7 Der Kulturkiosk im Züblin-Parkhaus ist zu einem beliebten Treff geworden. Foto: Kulturkiosk

Konzerte hinterm Fenster: Der Kulturkiosk am Rande der Altstadt führt vor, wie man mit guten Ideen öffentliches Geld zum Neustart erhält. Ein Besuch bei einem spannenden Projekt.















Link kopiert

Stuttgart - Die Fenster bleiben zu. Drinnen tanzen die Lichter. Durch das geschlossene Glas federn die Rhythmen der deutsch-afrikanischen Hip-Hop-Band Noir de Soul. Im Erdgeschoss des Züblin-Parkhauses, von dem immer noch keiner weiß, ob es fürs Zusammenwachsen des Leonhards- mit dem Bohnenviertel abgerissen wird oder unter neuen Prämissen am Ende doch stehen bleibt, nehmen Kameraleute ein Konzert auf, das nicht nur für die Musikfreunde in der Kälte draußen gespielt wird. Über das Netz soll ein perfekt geschnittener Film aus dem Kulturkiosk später ein noch breiteres Publikum erreichen.

Das Land zahlt für die „Tiny Window Concerts“ 70 000 Euro

Wir sind mitten in der Omikron-Welle. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Viele Kulturschaffende ohne Auftrittsmöglichkeiten sind, um im Bild zu bleiben, viel zu lange schon weg vom Fenster. Sara Dahme und Michael Fiedler setzen zehn regionale Bands nun in den nächsten Wochen nacheinander hinter die geschlossenen Fenster des Kulturkiosks. Am Rande der Altstadt ist an einem einst problematischen Ort ein kultureller Begegnungsort mit Außengastronomie, Ausstellungen und Konzerten im Galerieraum entstanden. Die Idee fürs Förderprogramm hat was mit Selbsthilfe zu tun. Nicht als Bittsteller auftreten, nicht auf Spenden warten – sondern mit kreativem Schwung schauen, auf welche Staatstöpfe man sich stürzen kann. Viele wissen nicht, was da geht – aber es geht mehr als vermutet, wie die Kulturstätte unweit des Rotlichts beweist, die für seine Fensterkonzertreihe mit dem Titel „Tiny Window Concerts“ 70 000 Euro erhält.

Neustart soll ohne Holpern beginnen

Mit insgesamt zwei Millionen Euro will das Land Baden-Württemberg die Live-Musikszene erhalten und mit dem Förderprogramm „Perspektive Pop“ stärken. Das Geld wird auf Clubs, Veranstaltungsorte, Kulturschaffende, aber auch Techniker und Kameraleute verteilt. Für 38 Anträge aus dem Land hat es grünes Licht gegeben. „Die Popkultur ist ein Bereich, in dem Baden-Württemberg stark vertreten ist und der hier eine lange Tradition hat“, sagt Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne). Mit dem Geld will das Ministerium helfen, dass die Macherinnen und Macher „neue künstlerische Impulse weiterentwickeln“ – und dies auch in harter Zeit, in der vieles zwangsläufig stillgelegt ist. Der Neustart soll ohne Holpern gelingen.

Wer keine Anträge stellt, die Förderprogramme nicht kennt und keine Ideen hat, geht leer aus. Sara Dahme, die seit Juli 2020 den Kulturkiosk im Parkhaus der 1960er Jahre betreibt, freut sich, dass sie die 70 000 Euro, die sie vom Kunstministerium erhält, an ein breites Spektrum der Stuttgarter Musikszene für verschiedene Stilrichtungen verteilen kann. Vorbilder für ihre Musikreihe sind die „Tiny Desk Concerts“ aus Washington. Der US-amerikanische Klickknüller im Netz geht auf das Jahr 2008 zurück, als Radiomoderator Bob Bollen den Auftritt der Sängerin Laura Gibson eigentlich in einer kleinen Bar aufnehmen wollte. Doch weil’s dort so laut war und keiner der Musikerin mit der zarten Stimme lauschen mochte, schlug der Radiomann scherzhaft vor, man könne die Sache in seinem Büro fortsetzen. So geschah’s. An seinem Schreibtisch, am Desk, ist das „Tiny Desk Concert“, das kleine Konzert, unplugged aufgezeichnet worden – es war der Beginn eines großen und oft wiederholten Erfolgs im World Wide Web.

Die Reihe endet im Sommer mit einem Open Air auf dem oberen Parkdeck

Aus dem „Desk“ wird in Stuttgart das „Window“. Ein Kamerateam dreht einen Konzertfilm, der hinter verschlossenen Fenstern am Eingang des Züblin-Parkhauses fürs Netz entsteht. Im Sommer wird es darüber hinaus zum Abschluss der geförderten Reihe auf dem obersten Parkdeck ein Open-Air mit etlichen der beteiligten Bands geben. „Wir haben ein so großes Programm geplant“, sagt Sara Dahme, „dass die 70 000 Euro rasch ausgegeben sind.“ Doch genau dies sei schließlich Sinn der Sache: Möglichst viele aus der Kulturszene sollen von ihrer „Tiny-Idee“ profitieren, was wiederum andere animiert, sich selbst was auszudenken, um staatliches Geld zu beantragen.

Kultur nach Corona: Kreative helfen mit, dass es möglichst bald raus aus der Krise geht. Zwei Dinge, hört man bei ihnen, seien dabei besonders wichtig: Impfen und nicht immer nur schimpfen, sondern was tun.