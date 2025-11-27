Femizide: Strittiges Gesetz soll Frauen schützen

Das italienische Parlament hat ein Gesetz gegen sexuelle Gewalt gestoppt: Laut Kritikern hätte es über das Ziel hinausgeschossen.
Die beiden starken Frauen Italiens, Regierungschefin Giorgia Meloni und Oppositionsführerin Elly Schlein, sind selten einer Meinung, doch in einem Punkt herrscht Einigkeit: Femiziden, Vergewaltigungen und jeder Form sexueller Gewalt muss mit schärferen Bestimmungen begegnet werden. Deshalb schlossen Meloni und Schlein einen Pakt: Am 25. November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, sollten im Parlament zwei neue Gesetze verabschiedet werden.