Femizid: Mordprozess gegen bei Leipzig gefassten Italiener begonnen

1 Der Mord an einer 22-jährigen Studentin bewegt Italien seit Monaten. (Archivbild) Foto: Lucrezia Granzetti/LaPresse/AP/dpa

Der gewaltsame Tod einer 22-jährigen Studentin bewegt Italien seit Monaten. Ihr Ex-Freund hatte sie vor der Tat monatelang gestalkt. Jetzt droht ihm lebenslange Haft.











Link kopiert



Venedig - In Italien hat der Prozess zu einem der aufsehenerregendsten Mordfälle der vergangenen Jahre begonnen: Vor einem Gericht in Venedig muss sich ein 22-jähriger Student verantworten, dem vorgeworfen wird, im vergangenen November seine ein Jahr ältere Ex-Freundin getötet zu haben. Der Italiener wurde erst nach acht Tagen Flucht durch Österreich und Bayern an einer Autobahn-Raststätte an der A9 nahe Leipzig festgenommen. Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht ihm lebenslange Haft.