Femizid in Stuttgarter Wohnheim: Wie hilft das Klinikum den Kollegen der Getöteten?

Ein Femizid an einer Kollegin erschüttert die Mitarbeitenden des Klinikums Stuttgart. Das hat eine Strategie, wie es in Notsituationen auf die psychische Belastung reagiert.
Es ist ein Schock gewesen, nicht nur für die unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen: Das Klinikum Stuttgart hat in der vergangenen Woche eine Mitarbeiterin durch eine Gewalttat verloren. Die 31-jährige Pflegehelferin Maha D. wurde Opfer eines Femizids. Dringend tatverdächtig ist ihr Partner. Sie wurde in ihrer Wohnung in einem Wohnheim an der Türlenstraße, das der Stadt Stuttgart gehört, getötet.