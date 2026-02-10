Femizid in Schrozberg: Ehemann soll Frau erschossen haben

1 In Schrozberg laufen die Ermittlungen. Foto: Fabian Koss/onw-images/dpa

In Schrozberg stirbt eine Frau nach mehreren Schüssen. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest. Was den Ermittlern bisher bekannt ist.











Ein Mann soll in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) mehrfach auf seine Ehefrau geschossen und sie dadurch tödlich verletzt haben. Die 38-Jährige sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei mit. Der 37 Jahre alte Tatverdächtige sei wenig später im Nahbereich festgenommen worden. Zu den genauen Umständen der Festnahme machte ein Sprecher zunächst keine Angaben.