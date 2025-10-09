Femizid in Remseck: Ehefrau erstochen? „Das war ich“ – Angeklagter gegenüber Polizei geständig

Am zweiten Tag im Mordprozess gegen einen 48-jährigen Mann aus Remseck (Kreis Ludwigsburg) haben sich die Richter mit vielen Zeugen ein Bild vom Tatort gemacht.
Nicht weniger als neun Zeugen haben die Richter der 9. Großen Strafkammer am zweiten Tag im Prozess gegen einen 48-jährigen Mann aus Remseck-Neckargröningen angehört, der sich seit Ende September wegen Mordes an seiner Ehefrau vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft sieht laut Anklage das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an, da der gelernte Raumausstatter seine gleichaltrige Frau, die beim TV Aldingen als Elternvertreterin überaus engagiert gewesen war, im Schlaf überrascht habe.