Femizid in Kirchheim unter Teck: Frau stirbt eines gewaltsamen Todes – Verdächtiger gefasst

Die Polizei hat in Kirchheim unter Teck einen 26-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, eine 30 Jahre alte Frau getötet zu haben.
Wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Esslinger Kripo gegen einen 26-Jährigen aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) , in dessen Wohnung am Sonntagmittag die Leiche einer Frau gefunden wurde. Der polizeibekannte und vorbestrafte Mann, der in dringendem Verdacht steht, seine 30 Jahre alte Freundin getötet zu haben, sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.