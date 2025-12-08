Femizid in Ingolstadt: Frau erstochen – Haftbefehl gegen Ex-Partner erlassen

In Ingolstadt eskaliert ein Streit zwischen einer Frau und ihrem Ex-Partner: Trotz des Eingreifens ihrer Söhne stirbt die 45-Jährige. Der Tatverdächtige befindet sich im Krankenhaus.
Nach der tödlichen Gewalttat an einer 45 Jahre alten Frau auf offener Straße in Ingolstadt ist ein Haftbefehl gegen den Ex-Partner des Opfers erlassen worden. Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, die Frau am Freitagabend nach einem Streit mit einem Messer niedergestochen und tödlich verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdacht lautet Totschlag.