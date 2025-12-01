Femizid: 26-Jährige erstochen und in Neckar geworfen - Mann verurteilt

An einem Steg am Neckar wird die Leiche einer Frau entdeckt. Lange fehlt von dem mutmaßlichen Täter jede Spur, dann ist die Soko „Fluss“ erfolgreich. Nun ist ein Urteil gefallen.
Nach dem Fund einer erstochenen Frau im Neckar muss der Ex-Partner der Frau für zehn Jahre ins Gefängnis. Der Angeklagte wurde wegen Totschlags verurteilt, wie ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart mitteilte. Weitere Einzelheiten ließ er zunächst aber offen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.