Feminine Mode: Der Carmen-Ausschnitt zaubert schöne Schultern

Foto: Deagreez / iStock via Getty Images

Wer in diesem Frühling seine Schultern gekonnt in Szene setzen möchte, liegt mit dem Carmen-Ausschnitt genau richtig. Ob am Kleid, Top oder an der Bluse - der Off-Shoulder-Look verleiht jedem Outfit eine romantische Note und sorgt für einen stylischen Auftritt.

Sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen den Frühling einläuten, feiern Carmen-Tops ihr modisches Comeback. Doch nicht nur sie erobern die Straßen - auch Kleider im romantischen Off-Shoulder-Look sind jetzt angesagt. Diese Styles gehören aktuell zu den absoluten Favoriten aller Fashionistas.

Carmen-Kleider stilsicher kombinieren

Wer seine Schultern in Szene setzen möchte, hat in diesem Jahr die Qual der Wahl. Besonders luftig-leicht wirken Chiffonkleider - als Maxi-Dress sind sie echte Hingucker. Buttergelb lässt gebräunte Haut strahlen, während klassisches Weiß einfach jedem steht. Und wie jedes Jahr bringt der Frühling auch florale Muster zurück ins Spiel: Pastellfarbene Prints sind eine sichere Wahl, kräftige Töne wie Indigo sorgen für einen frischen Akzent. Rüschen und Volants runden den romantischen Look perfekt ab.

Eins ist beim Styling besonders wichtig: Ein Carmen-Ausschnitt verlangt geradezu nach einer Kette. In Kombination mit hochgesteckten oder locker zurückgebundenen Haaren kommen sowohl Ausschnitt als auch Schmuck besonders schön zur Geltung.

Off-Shoulder-Tops einfach gestylt

Carmen-Tops und -Blusen bieten jede Menge Spielraum für individuelle Styles. Ein schwarzes Top wird mit dunkler Jeansshorts und Biker-Boots zum rockigen Statement, während es mit plissierter Shorts, schmalem Gürtel mit goldener Schnalle und Heels im Handumdrehen elegant wirkt. Weiße Carmen-Blusen mit Schnürung sind perfekt für ein romantisches Date - im luftigen Lochstrick-Muster hingegen passen sie ideal zu einem entspannten Tag am See. Besonders cool: transparente Off-Shoulder-Tops, die mit farblich passenden Bandeaus alltagstauglich werden. Ob Minirock und Stiefeletten oder Jeansshorts und hohe Boots - das Styling rundet den Look gekonnt ab.