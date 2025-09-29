Felsenlabyrinth Langenhennersdorf: 11-Jähriger stürzt in Felsspalte

Ein Junge rutscht im Felsenlabyrinth Langenhennersdorf aus und stürzt in eine Felsspalte. Solche Unfälle passieren in der Sächsischen Schweiz immer wieder. Manche enden tödlich.
Spektakuläre Ausblicke auf das Elbsandsteingebirge und dazu Kunstgeschichte: Mit diesem Mix lockt der Caspar-David-Friedrich-Weg in der Sächsischen Schweiz zahlreiche Wanderer an. Seit wenigen Wochen darf sich der 15 Kilometer lange Rundweg zwischen Krippen und Schöna mit dem Titel „Deutschlands schönster Wanderweg 2025“ schmücken.