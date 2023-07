10 Sein Revier: In und rund um die Felsengärten kennt sich Manfred Hormann als Leiter der Bergwacht bestens aus. Foto: Simon Granville

In den Hessigheimer Felsengärten (Kreis Ludwigsburg) wird nicht nur viel geklettert, sondern seit der Coronapandemie auch gepicknickt und gewandert. Auch dadurch hat sich das Aufgabengebiet der Bergwacht, die nach fast sechsjähriger Pause wieder regelmäßig vor Ort sein will, verändert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sechs Jahre ist es her, da musste die Bergrettung Unterland den Dienstposten an den Hessigheimer Felsengärten dichtmachen. „Wir waren nicht mehr dienstfähig, nachdem zahlreiche Mitglieder ausgetreten sind“, sagt Leiter Manfred Hormann. Nun, sechs Jahre später, sieht es so aus, als ob man den Bereitschaftsdienst an den Wochenenden vom Sommer an wieder regelmäßig stellen kann. Aktuell ist das Haus der Bergwacht nur sporadisch besetzt, was gerade beim Thema Naturschutz suboptimal ist. Denn der Naturschutz ist für die Bergwacht inzwischen sogar wichtiger als die Notfallrettung.