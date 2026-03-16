Für die Christdemokraten in Fellbach steht fest: „Gerade im Kulturbereich müssen wir ehrlicher werden.“ Als Alternativquartier sei die private Galerie Renz tauglich.
Verschieben, reduzieren, aussetzen, abschaffen: Es gibt viele Möglichkeiten, wo Fellbach den Geldhahn zudrehen könnte, um durch geringere Ausgaben den Haushalt zu konsolidieren. Ausgespart wurde in den beiden Sparpaketen der vergangenen Wochen das Thema Kultur: Die Zukunft von bildender Kunst, Musik, des Theaterprogramms in der Schwabenlandhalle oder das mögliche Aussetzen der alle drei Jahre stattfindenden Triennale Kleinplastik in der Alten Kelter (die nächste wäre 2028) soll in einer Sitzung, vermutlich im April, diskutiert und entschieden werden.