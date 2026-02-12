Auf 225 Standmetern bietet an diesem Samstag die Schallplattenbörse in der Fellbacher Schwabenlandhalle Tausende Tonträger, Filme und Comics an.

Klar, auch altgediente Verteidiger der Vinyl-Schallplatte kommen gelegentlich in Versuchung: Digitale Musikdienste wie Spotify liefern für vergleichsweise geringe Beiträge eine breite Palette musikalischer Genres direkt auf den Kopfhörer. Doch der Reiz einer echten Schallplatte, womöglich noch mit einem erlesenen, ikonischen Cover auf der 30 auf 30 Zentimeter großen Hülle, das hat eben doch noch eine ganz andere Anmutung.

Die fast altmodische Haptik eines herkömmlichen Tonträgers begeistert immer noch eine stattliche Menge an Musikliebhabern. Für diese ohnehin oft mit imposanten Sammlungen ausgestatteten Interessenten gibt es natürlich auch in Stuttgart und der Region so manche, meist etwas beengte Second-Hand-Plattenläden.

In wenigen Sekunden die Plattenstöße durchforsten

Fast noch mehr Spaß macht es allerdings, in größeren Lokalitäten an schier endlosen Reihen an Holzkisten entlangzuschlendern, in Pappkartons mit schnellem Fingerwirbeln im Halbsekundenrhythmus die Plattenstöße zu durchforsten und zufällig auf irgendeine Rarität zu stoßen, nach der einem seit vielen Jahren dürstet.

Oder endlich die einst im Übermut aussortierte Nirvana-Scheibe (mit dem Baby unter Wasser vorne drauf) wieder in Besitz zu bringen, das leider ramponierte La-Düsseldorf-Juwel „Viva“ erneut zu erstehen, das anzügliche Ash-Ra-Tempel-Cover von „Correlations“ zu bewundern oder die verschollene schwarze Uriah-Heep-Best-of von 1975 wieder der eigenen Sammlung zuzuführen.

Echte Raritäten sind ihren Preis wert

Und wenn das Objekt der Begierde mit 60 oder gar 100 Euro vielleicht gar jenseits der Grenze dessen liegt, was das Budget erlaubt – grad egal, dann schlägt der wahre Sammler erst recht zu.

An diesem Samstag, 14. Februar, ist die Fellbacher Schwabenlandhalle wieder eine solche Anlaufstation für die urwüchsigen Fans der schwarzen oder silbernen Scheiben. Die Schallplatten- und CD-Börse beginnt um 10 Uhr, und dauert bis gegen 15.30 Uhr. Auf insgesamt 225 Standmetern werden Schallplatten, CDs, Filmklassiker auf DVD und Blu-ray oder Comics angeboten. Der Eintritt für die Börse liegt bei fünf Euro.