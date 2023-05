Erinnerungen an den tragisch-berühmten Gletscher

1 Angeleint im Tiefschnee – ein Foto aus dem familiären Bilderschatz. Foto: privat

Die Fellbacherin Patrizia de Lazzer hat familiäre Wurzeln nahe dem Berg Marmolata in den italienischen Dolomiten, wo es den dramatischen Gletscherabbruch gegeben hat. Ihr Vater war dort früher Bergführer.









Die Bilder vom Gletscherabbruch gehen durch die Medien: Am Sonntagnachmittag, 3. Juli, stürzte am Berg Marmolata in den italienischen Dolomiten eine Lawine aus Geröll, Schnee und Eis talwärts und riss mehrere italienische und ausländische Bergsteiger mit.