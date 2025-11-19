Auch wenn es hart war, Vanessa Stadie bereut nichts: Im Abnehm-Camp auf Naxos sind die Kilos gepurzelt. Doch nun kommt für die 47-jährige Dreifach-Mama der Härtetest im normalen Alltag.

In sechs Wochen von Konfessionsgröße XXL auf L – Vanessa Stadie ist sichtlich stolz darauf, diese Neuigkeit verkünden zu können und sagt: „Man hat uns extra den Tipp gegeben, dass wir auch einige engere Sachen mit in den Koffer packen sollen. Und die haben tatsächlich nach einer Weile gepasst.“ Sie freue sich total über ihren Abnehmerfolg und bereue die Entscheidung nicht, sagt Vanessa Stadie.

Damit meint die 47-Jährige aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) den Entschluss, ihre Familie in Deutschland eine Weile sich selbst zu überlassen und für sechs Wochen allein in ein Abnehmcamp mit dem Titel „The Boot Villa“ auf die griechische Insel Naxos zu reisen. Klingt ein wenig wie bei der bekannten TV-Show „The Biggest Loser“ – und das ist kein Zufall. Denn Vanessa Stadie hat sich bei einem Konzept von Christine Theiss und Ramin Abtin beworben.

Christine Theiss und Ramin Abtin: Die Coaches sind bekannt aus dem TV

Beide, die ehemalige Kickboxerin, die Medizin studiert hat, und der Sportpädagoge, der sich ebenfalls als Kickboxer einen Namen gemacht hat, sind bekannt aus besagter Fernsehshow. „Da diese aktuell pausiert und sie trotzdem Übergewichtigen helfen wollen, haben sie ,The Boot Villa‘ ins Leben gerufen und zeigen alles auf Social Media statt im Fernsehen“, erklärt Vanessa Stadie.

Unter anderem sieht man da auf Youtube, wie die Teilnehmer ankommen, wie sie sich bei Wettkämpfen schlagen, wie viele Einheiten sie auf den Cardiogeräten – die sind rund um den einladend aussehenden Pool aufgebaut – schaffen und welche Höhen und Tiefen sie in den Wochen im Abnehmcamp durchleben. „Es war phasenweise schon hart, und ich bin über meine Grenzen gegangen, aber es hat sich gelohnt und war der richtige Schritt“, sagt die 47-Jährige.

Kein Wunder, zuletzt war die dreifache Mama nicht mehr glücklich mit ihrem Körper und der gesundheitlichen Situation. „Ich bin mit 1,81 Meter zwar groß, heißt, die Kilos verteilen sich gut, und ich kann den Bauch kaschieren, aber ich schwanke gerade immer so zwischen 123 und 125 Kilo“, hat sie vor dem Start in „The Boot Villa“ gesagt. Das Maß sei endgültig voll gewesen, als auch noch ihr Kardiologe Alarm geschlagen habe. Übergewicht, Bluthochdruck, kaputte Knie – für Vanessa Stadie, die früher sportlich war, stand fest, dass etwas passieren musste. Da kam die Anmeldung beim Abnehmcamp gerade recht.

Die 47-Jährige möchte unter Anleitung abnehmen – der Gesundheit zuliebe

Die 47-Jährige wurde als Kandidatin ausgewählt, packte ihren Koffer, verabschiedete sich unter Tränen von ihrer kleinen Tochter und stieg in den Flieger. „Erst ging es nach München. Dort habe ich es mir mit einer anderen Kandidatin noch mal gut gehen lassen mit einem Schweinebraten“, sagt Vanessa Stadie und lacht. Sie nimmt das Ganze trotz der ernsten gesundheitlichen Probleme mit Humor. „Alleine ist es schwierig. Deshalb war das jetzt eine mega Chance, unter Anleitung dauerhaft abzunehmen.“

Und Christine Theiss und Ramin Abtin hielten ihre Teilnehmer auf Trab. Die Devise auf der sonnigen griechischen Insel Naxos lautete Sport, Sport und nochmals Sport. Es gab Trainingseinheiten unter Anleitung. Aber die Kandidaten wurden auch angehalten, sich in der freien Zeit viel zu bewegen, zu joggen oder im Pool oder im Meer zu schwimmen. „Ich habe sofort gemerkt, wie gut mir das tut, und will das neue Körpergefühl nicht mehr missen.“

Kein Wunder: Die Frau, die gebürtig aus Essen stammt und mit ihrer Familie im Fellbacher Stadtteil Schmiden wohnt, hat zwei Kleidergrößen verloren. Mit einem Gewicht von 102,9 – statt 122,1 Kilo – sitzt sie beim Gespräch nach ihrer Rückkehr da und strahlt. „Ich habe 19,2 Kilogramm abgenommen. Damit bin ich zwar kein UHU, also unter hundert Kilo, aber prozentual gesehen habe ich sogar am meisten von allen abgenommen, obwohl ich die Älteste im Camp war“, sagt die 47-Jährige. Das liege neben dem Sport auch am veränderten Essverhalten. „Wir mussten dort immer einen Kuchenteller nehmen, damit weniger drauf passt. Und beim Einkaufen haben wir viel über versteckten Zucker und die Zusammensetzung der Lebensmittel erfahren.“

Coach Christine Theiss (links) und Vanessa Stadie verstehen sich gut und haben gemeinsam viel erlebt auf Naxos. Foto: privat

Die Kombination aus Sport und Essensumstellung schlug bei der Fellbacherin so gut an, dass sie schon auf Naxos die Blutdrucktabletten reduzieren konnte. „Ich muss nun versuchen, im normalen Alltag nicht in alte Muster zurückzufallen, sondern weiter abzunehmen. Mein Ziel sind 80 Kilo.“ Durchhänger gehörten dazu, müssten aber überwunden werden. „Im Camp gab es auch mal schwierige Phasen, in denen es auch mit den anderen Kandidaten nicht gepasst hat. Aber ich bekam Unterstützung von allen Seiten, dass ich durchhalten und mich nicht von so was runterziehen lassen soll.“

Apropos: Vorfälle und Belastungen in der Vergangenheit hatten dazu geführt, dass die große schlanke Frau Probleme mit ihrer Figur bekommen hatte. Denn das Gewicht war nicht immer ein Thema bei ihr. Vor den Schwangerschaften – Vanessa Stadie hat 18-jährige Zwillinge aus erster Ehe und mit ihrem aktuellen Partner eine dreijährige Tochter – war die Fellbacherin schlank. Doch was hat dann die Wendung ins Negative gebracht? Es sei ein Mix aus verschiedenen Faktoren gewesen – die Schwangerschaften, aber auch die Anforderungen mit zwei Babys, gescheiterte Beziehungen und Stress. „Ich koche gesund. Aber mit Kindern isst man halt doch eine Brezel mit, beim Arbeiten wird gesnackt, und Sport machen mit Kleinkind ist schwierig.“ Den inneren Schweinehund zu überwinden, sei nicht leicht. „Um psychisch mehr Stabilität reinzubekommen, gab es auch viele Gespräche mit den Coaches. Das tat gut, schließlich spielt das eine große Rolle. Jetzt muss ich nur am Ball bleiben.“

Abnehmen in „The Boot Villa“

Info

Auf verschiedenen Kanälen gibt es Zusammenfassungen und Videos zum Abnehmcamp – auf Youtube kann unter http://www.youtube.com/@the-boot-villa und auf Instagram unter https://www.instagram.com/thebootvilla/?hl=de auch noch im Nachgang angeschaut werden, wie Vanessa und die anderen Kandidaten sich vor Ort in Naxos geschlagen haben.

Wettbewerb

Darüber hinaus wird quasi als Finale noch der Kandidat zum Sieger gekürt, der prozentual am meisten abgenommen hat während des Camps. Das Event findet im neuen Jahr in einem Wellnesshotel statt – und zwar am 24. Januar. Näheres dazu wird ebenfalls auf Youtube veröffentlicht werden.