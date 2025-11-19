Auch wenn es hart war, Vanessa Stadie bereut nichts: Im Abnehm-Camp auf Naxos sind die Kilos gepurzelt. Doch nun kommt für die 47-jährige Dreifach-Mama der Härtetest im normalen Alltag.
In sechs Wochen von Konfessionsgröße XXL auf L – Vanessa Stadie ist sichtlich stolz darauf, diese Neuigkeit verkünden zu können und sagt: „Man hat uns extra den Tipp gegeben, dass wir auch einige engere Sachen mit in den Koffer packen sollen. Und die haben tatsächlich nach einer Weile gepasst.“ Sie freue sich total über ihren Abnehmerfolg und bereue die Entscheidung nicht, sagt Vanessa Stadie.