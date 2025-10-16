Barbara Gottfried aus Fellbach hat Multiple Sklerose. Die Krankheit hat sie akzeptiert, aber die Versorgung wird immer schlechter – ohne Grund muss sie neuerdings öfter in die Klinik.
Rückblickend scheint es fast so, als hätte sie es geahnt. Als hätte sie bereits lange im Voraus gewusst, dass sie sich irgendwann kaum noch würde bewegen können. Nur so lässt sich die schier unbändige Reiselust von Barbara Gottfried erklären, die in der Zeit, bevor sie Mutter wurde, alles beherrschte und die junge Frau in viele Ecken der Welt führte. „Ich habe irgendwann hier alle Zelte abgebrochen und bin nur noch in der Welt umhergereist. Zurück nach Deutschland kam ich nur zum Arbeiten, wenn die Reisekasse mal wieder komplett leer war und wieder Geld reinkommen musste.“