Wenn man sie lässt, kann Ivana Tadic gut und gerne zwei Stunden lang von ihrem Leben, genauer gesagt von ihren verschiedenen beruflichen Stationen, berichten – ohne groß Pausen zu machen oder Luft holen zu müssen. Und man lässt sie gerne reden, denn die 26-Jährige kann gut erzählen. Der Humor kommt nicht zu kurz, und es macht Spaß, ihr zuzuhören.

Das, nämlich ihr Talent zu sprechen – gerne auch vor unzähligen Menschen –, ist auch die Eigenschaft, die sie selbst als ihre Superkraft anführt. „Ich war Schülersprecherin und hatte schon als Kind kein Problem, vor Leuten zu stehen und zu reden. Das hat sich wie ein roter Faden bis jetzt durchgezogen. Es liegt mir einfach.“

Ivana Tadic klärt in einem Ratgeber über Bewerbungen auf

In Kombination mit weiteren Stärken – sich engagieren und organisieren zum Beispiel – hat Ivana Tadic es dank ihres rhetorischen Talents mit gerade mal 26 Jahren schon weit gebracht. Die Fellbacherin, deren Mutter viele Jahre den Kiosk am Cannstatter Platz geführt hat, ist erfolgreiche Personalerin, hat Millionen Follower auf Social Media und nun – quasi als jüngsten Schachzug – gemeinsam mit dem Juristen und TikTok-Star Tim Hendrik Walter („Herr Anwalt“) einen Ratgeber herausgebracht, in dem sie Berufseinsteigern als „Bewerbungsqueen“ Tipps gibt.

„Was dich die Schule nicht lehrt: Karriere erklärt“ heißt das Werk, das es nun sogar auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft hat und Tipps und Tricks für erfolgreiche Bewerbungen und Wissen für Berufsanfänger parat hält. „Tim und ich haben uns auf einer Messe kennengelernt und Kontakt gehalten. Aus einem Spaß ist dann die Idee entstanden, ein gemeinsames Buch herauszubringen, und dann ging alles plötzlich ganz schnell“, sagt Ivana Tadic, die stolz ist über die gelungene Arbeit und eine Fortsetzung nicht ausschließt.

Tipps und Tricks rund um die Bewerbung – darauf hat sich Ivana Tadić spezialisiert. Foto: stock.adobe.com

Um sich nun erst einmal ganz auf das Buchprojekt sowie auf ihre Aktivitäten auf Social Media und auf die Bewerbungshilfen zu konzentrieren, die sie auf ihrer Homepage anbietet, hat Ivana Tadic nun ihren Job als Personalerin gekündigt – schweren Herzens, wie sie sagt. „Ich habe den Job geliebt, aber es wurde einfach zu viel, und ich musste mich entscheiden“, erklärt die 26-Jährige, die mittlerweile in Berlin wohnt, aber mit Fellbach immer noch verwurzelt ist. „Jetzt ist es schwieriger, da meine Eltern nach Serbien zurückgegangen sind, aber Fellbach ist und bleibt meine Heimat, in der ich aufgewachsen bin.“

Die 26-jährige Bewerbungsexpertin ist sehr erfolgreich

Ein Blick zurück zeigt, wie die Personalerin, Speakerin und Autorin es so weit geschafft hat und wie bereits in der Kindheit und Jugend immer ziemlich genau ein Rädchen ins andere gegriffen hat. „Mein Leben fühlt sich bisher an wie ein gut geöltes Zahnrad“, sagt sie, grinst, schiebt die Brille zurecht und fängt wieder an zu erzählen: Ihr Abi hat Ivana Tadic am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Fellbach gemacht – gerade mal 17 Jahre war sie da dank G8. „Ich wollte in Konstanz studieren“, erinnert sie sich. Sie habe nach dem Abi aber kein Buch mehr sehen können und sei zu jung gewesen. „Ich brauchte eine Pause.“

Die bekam sie dank eines freiwilligen sozialen Jahres beim SV Fellbach. „Danach hatte ich dann wieder richtig Bock, was zu machen, es war also genau die richtige Entscheidung.“ Und sie wusste auch, dass ihr Studienfach auf jeden Fall etwas mit Menschen sein musste. Die Entscheidung fiel dann auf internationales Personalmanagement. „Genau das Richtige für mich.“

Und dann kam der Einsatz als Werkstudentin in einer Personalvermittlung – eine Weichenstellung für die Zukunft. Aber genau da, bei der ersten richtigen Bewerbung, war die heutige Bewerbungsexpertin das erste Mal richtig aufgeregt. Nichts mehr mit Souveränität. „Ich weinte, hatte Panik und schwamm komplett.“ Sie traut sich trotzdem zum Gespräch, kriegt den Job und stellt sich dann erst mal unter die Dusche, um den Angstschweiß abzuspülen.

Von da an nimmt alles seinen Lauf: Ivana Tadic muss die Lebensläufe von Bewerbern optimieren und schafft es durch viel Einsatz in eine Branche, in der sie heute Fachfrau ist. „Ich bin kein Streber, aber ich arbeite effizient und taktisch. Also habe ich mir Corona zunutze gemacht und Vollgas gegeben“, sagt sie. Und der Erfolg gibt ihr Recht. Sie landet mit Anfang 20 in der Personalabteilung eines großen Autobauers, erst bei einer Tochtergesellschaft, dann beim Mutterkonzern selbst. „Es war so cool, dass ich so jung schon so gut ankam.“

TikTok-Durchbruch: Ivana Tadic wird zur „Bewerbungsqueen“

Sie rutscht überall rein, alles klappt und die 26-Jährige entwickelt sich immer mehr zur Expertin. Weil sie – obwohl sie längst andere Schwerpunkte hat – die Studenten, deren Bewerbungen sie einst optimiert hat, nicht im Stich lassen will, klickt sie eines Abends auf dem Handy herum und eröffnet einen TikTok-Account. „Ich hab mich einfach mal Bewerbungsqueen genannt und angefangen, Videos hochzuladen.“

Und sie trifft einen Nerv: Bereits das zweite Video mit Bewerbungstipps hat 1,7 Millionen Aufrufe. Ein Rat der 26-Jährigen: Bloß nicht die immer gleichen Hobbys nennen und langweilen. „Wer nichts Besonderes macht, sollte es einfach ganz weglassen oder eher Interessen angeben“, erklärt sie und fügt an, dass auch das Anschreiben seine Tücken hätte. „Es dient nicht dazu, alles aus dem Lebenslauf nur zu wiederholen“, sagt Ivana Tadic, die seit dem ersten Video von Fragen überflutet wird, auf Messen spricht, Workshops gibt, ihr Know-how auf ihrer Homepage anbietet und ihr Wissen nun mit Tim Hendrik Walter in ein Buch gepackt hat – natürlich auch erfolgreich, was sonst. „Damit haben wir wohl ebenfalls einen Nerv getroffen. Mal sehen, was als Nächstes kommt.“

Ivana Tadic alias „Bewerbungsqueen“

Info

Weitere Infos zu Ivana Tadic und die Möglichkeit, ihr Wissen in Anspruch zu nehmen, gibt es auf ihrer Homepage unter https://www.ivanatadic.de/ Dort bietet sie ihr Know-how als Speakerin für Unternehmen an sowie Bewerbungshilfe für Schüler oder für Berufstätige, die einen Karrieresprung planen. Zudem ist die 26-Jährige mit ihren Videos auf TikTok aktiv und gibt unter https://www.tiktok.com/discover/ivana-tadic-bewerbungsqueen Tipps rund um die Bewerbung. Ihr Buch „Was dich die Schule nicht lehrt: Karriere erklärt“, das sie gemeinsam mit Tim Hendrik Walter verfasst hat, kann im Buchladen oder online erworben werden.