Ivana Tadic aus Fellbach hat einen ungewöhnlichen Karriereweg eingeschlagen. Mit Millionen Followern auf TikTok und einem Bestseller-Buch gibt sie Berufseinsteigern wertvolle Tipps.
Wenn man sie lässt, kann Ivana Tadic gut und gerne zwei Stunden lang von ihrem Leben, genauer gesagt von ihren verschiedenen beruflichen Stationen, berichten – ohne groß Pausen zu machen oder Luft holen zu müssen. Und man lässt sie gerne reden, denn die 26-Jährige kann gut erzählen. Der Humor kommt nicht zu kurz, und es macht Spaß, ihr zuzuhören.