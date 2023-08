Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Die Sendung „Bares für Rares“ ist ein Quotenhit im Fernsehen. Renate Herrmann war jüngst bei Aufnahmen für die ZDF-Sendung in Köln. Sie hat ein silbernes Etui im Auftrag ihrer Schwiegertochter im Gepäck gehabt, die aufgrund einer Erkrankung nicht selbst anreisen konnte.

Renate Herrmann: „Es war ein richtiges Shooting“

Das Konzept der Sendung sieht so aus: Die Anbieter bekommen eine Expertise zu ihrem Objekt und einen möglichen Preis genannt. Die Verkäufer, die ein als bemerkenswert beurteiltes Objekt mitbringen, werden von Horst Lichter dann mit einer „Händlerkarte“ ausgestattet. Diese verschafft den Anbietern Zutritt zu einem Verkaufsgespräch mit den Profihändlern. Renate Herrmann darf natürlich nicht verraten, für welchen Betrag sie das silberne Etui an die Frau oder an den Mann gebracht hat. Schließlich wird der Beitrag noch ausgestrahlt. „Es war wieder aufregend und mit viel Adrenalin verbunden“, sagt Renate Herrmann, obwohl sie eigentlich gewohnt sei, mit vielen Menschen umzugehen und immer wieder im Fokus zu stehen. Aber Fernsehaufnahmen seien etwas Besonderes. So sei beispielsweise die Szene, in der sie zu der großen Trödelhalle in der Sendung geht, mehrmals gefilmt worden. „Es ist ein richtiges Shooting“, sagt sie. Während der ganzen Aufnahmen und den Vorbereitungen sei sie von einem sehr motivierten und freundlichen Team betreut worden.

Die Fellbacherin kennt nämlich das Prozedere schon. Sie war zum zweiten Mal bei „Bares für Rares“. 2019 hatte sie eine Diamantuhr verkauft. Damals war sie auch nach Köln gefahren und in einem Hotel ganz in der Nähe vom Drehort untergebracht. Wie sie erzählt, hat sich ihre Schwiegertochter für die Sendung beworben. Man kann sich über ein Online-Formular der Produktionsfirma bewerben. Dort muss man persönliche Angaben wie Adresse und Telefonnummer hinterlegen und die Rarität beschreiben, die man verkaufen möchte. Seit dem Start im Jahr 2013 hat sich die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ zu einem der erfolgreichsten Formate im deutschen Fernsehen entwickelt. Mehrere Millionen Zuschauer lockt die Trödel-Show vor die Bildschirme.

Komplimente für selbst gemachten Schmuck

Was Renate Herrmann besonders gefreut hat, ist, dass sie ihren selbst gemachten Schmuck anbehalten durfte. Dieses Mal habe das Mikro für den Dreh gut auf dem Revers ihrer Jacke Platz gefunden, so musste der Schmuck nicht abgelegt werden wie beim Dreh 2019. „Sie lieben blau?, hat mich Horst Lichter gefragt“, erzählt Renate Herrmann. Und das Kompliment, dass der Schmuck gut zu ihr passe, habe sie natürlich gerne gehört. Denn alles ist selbst gefertigt. Die Kunstbegeisterte bietet ihn in Fellbach in dem Laden „Takinu“ an. „Unikat“ heißt rückwärts „Takinu“, was verdeutlichen soll, dass man in der Cannstatter Straße 111 handwerklich hergestellte Einzelstücke findet.

Wann der Beitrag im ZDF gesendet wird, ist noch offen. Weitere Infos über Takinu in Fellbach in der Cannstatter Straße 111 gibt es unter: www.takinu.com