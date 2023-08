1 Aus diesem Glas von Helli Schmieg wird zur Eröffnung OB Nopper trinken. Foto: Eva Herschmann

In Stuttgart wird das Weindorf eröffnet. Helli Schmieg, Besenwirtin aus Fellbach, auch bekannt durch Schmiegs Gastro für den VfB, ist mit ihrer Laube „Zur Weindorfwirtin" auf dem Schillerplatz mit dabei. Jeden Tag von früh bis spät, wie seit 47 Jahren.









Sobald an diesem Mittwoch das Weindorf in Stuttgart eröffnet wird, steht Helli Schmieg wieder jeden Tag in ihrer Laube auf dem Schillerplatz, bis zum 10. September. „Ich habe zwölf Tage lang einen Zwölf-Stunden-Tag“, sagt die Besenwirtin aus Fellbach-Oeffingen und lächelt, als sei dies das Normalste der Welt.