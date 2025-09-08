Neben der Arbeit im Wengert kommt bei den Fellbacher Weingärtnern das Feiern nicht zu kurz. Sie laden am Wochenende, 13. und 14. September, zu ihrem Weinerlebnis & Walk of Wine ein.
Für die Fellbacher Weingärtner (Rems-Murr-Kreis) hat die Lese bereits begonnen, die ersten reifen, roten Trauben seien schon geerntet worden. So könnten die Gäste demnächst „den frisch gepressten Rebensaft genießen“, heißt es in einer Mitteilung. Denn diese werden von den Fellbacher Weingärtnern am Wochenende, 13. und 14. September, willkommen geheißen, wenn die Genossenschaft traditionell zum Weinerlebnis & Walk of Wine am Kappelberg einlädt.