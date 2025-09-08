Neben der Arbeit im Wengert kommt bei den Fellbacher Weingärtnern das Feiern nicht zu kurz. Sie laden am Wochenende, 13. und 14. September, zu ihrem Weinerlebnis & Walk of Wine ein.

Für die Fellbacher Weingärtner (Rems-Murr-Kreis) hat die Lese bereits begonnen, die ersten reifen, roten Trauben seien schon geerntet worden. So könnten die Gäste demnächst „den frisch gepressten Rebensaft genießen“, heißt es in einer Mitteilung. Denn diese werden von den Fellbacher Weingärtnern am Wochenende, 13. und 14. September, willkommen geheißen, wenn die Genossenschaft traditionell zum Weinerlebnis & Walk of Wine am Kappelberg einlädt.

Los geht es am Samstag, 13. September, wenn um 17 Uhr das Fest an der Neuen Kelter eröffnet wird. Dann serviert Thommys Crew Leckeres vom Grill sowie schwäbische Klassiker. Zudem können die Weine und Sekte der Fellbacher Weingärtner bei herrlichem Blick auf den Kappelberg verkostet werden. Von 19 Uhr an spielt zudem die Band Schlagercafé auf, sorgt laut dem Veranstalter für Stimmung und verwandele den Platz in eine Tanzfläche.

Für Weinliebhaber ist der Genießerpass interessant

Mit einem festlichen Gottesdienst wird der Sonntag, 14. September, von 10 Uhr an eingeläutet. Ab 11 Uhr geht es mit dem Festbetrieb weiter. Dann servieren zusätzlich zu den Köstlichkeiten von Tommys Crew die Fellbacher Landfrauen Kaffee, Kuchen und natürlich frisch gebackenen Zwiebelkuchen – perfekt zum Neuen Süßen. Außerdem geben Kellerführungen spannende Einblicke in die aktuellen Arbeiten und die bevorstehende Weinlese.

Beim Walk of Wine schenkt die Fellbacher Landjugend an vier Stationen Weine der Fellbacher Weingärtner aus, dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten von der „wilden Heimat“ und Oli’s Gaumenfreuden. Familien, die mit ihren Kindern zum Fest kommen, dürfen sich laut dem Veranstalter auf ein buntes Programm und kleine Überraschungen freuen.

Interessant ist zudem der Genießerpass. Er beschert seinen Besitzern einen Bonuswein an der Neuen Kelter, wenn sie zuvor an allen Stationen der Landjugend ein Glas probiert haben. Der Weinverkauf der Fellbacher Weingärtner ist an den beiden Festtagen zusätzlich geöffnet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.