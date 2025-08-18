Fellbacher Weingärtner: Siege feiern, Niederlagen schöntrinken: Der Wein mit dem VfB-Wappen

Pünktlich zum Bundesligastart beweisen die Fellbacher Weingärtner mit einer Sonderedition nicht nur ihre Leidenschaft für den Fußball, sondern auch ihren Sinn fürs Marketing.
Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf dem Kappelberg unterwegs ist, braucht keinen Live-Ticker mehr. Denn vom Fellbacher Wahrzeichen aus lässt sich nicht nur hören, wenn Rockstars beim Stadionkonzert die E-Gitarren jaulen lassen. Auch der Torjubel der Cannstatter Kurve ist in aller Regel deutlich zu vernehmen – Schall interessiert sich nun mal nicht für Markungsgrenzen.