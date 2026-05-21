Fellbacher Weingärtner: Picknick-Event auf dem Kappelberg lockt mit Genuss in der Natur

Im Rahmen der Reihe „Trunk & Trubel“ geht es am Samstag um ein Weinerlebnis unter freiem Himmel – und einen kühlen Schluck nach dem Spaziergang durch die Rebzeilen.

Mit einem „Open Picknick“ auf dem Kappelberg bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) feiern die Fellbacher Weingärtner an diesem Samstag, 23. Mai, den Frühling. Das neue Veranstaltungsformat ist Teil der Eventreihe Trunk & Trubel, die zu jeder Jahreszeit mit einer Themenwoche besondere Aktionen bietet. Im Mittelpunkt stehen dabei Wein, Geselligkeit und außergewöhnliche Genussmomente.

Eine Woche lang dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf besondere Angebote und kreative Aktionen freuen, die Lust auf den Frühling machen. Der Reigen begann, passend zum anstehenden DFB-Pokalfinale in Berlin, mit einem Sonderpreis für Fußballfans. Beim Kauf von fünf Flaschen Wein aus der VfB-Stuttgart-Edition gab es eine weitere Bouteille gratis dazu – inklusive guter Tipps für Picknick-Spots mit Stadionblick.

Vor dem Picknick gibt's das passende Equipment für den Ausflug

An diesem Donnerstag, 21. Mai, ist jetzt das passende Equipment für den Ausflug ins Grüne im Programm: Ein Thermorucksack inklusive einer Flasche Roséwein und zwei Weingläsern wird zum Aktionspreis von 12 Euro angeboten. Einen Tag später, am Freitag, 22. Mai, lohnt sich ein Besuch in der Neuen Kelter besonders, denn bei einem Gewinnspiel werden Tickets für die Veranstaltung Sundowner am Kappelberg verlost.

Höhepunkt der Woche ist das „Open Picknick“ auf dem Kappelberg am Samstag, 23. Mai. Von 15 bis 21 Uhr verwandelt sich die Wiese oberhalb der Weinberge in eine entspannte Genuss-Location mit herrlichem Ausblick. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, ihre Decke auszubreiten, den Picknickkorb zu packen und einen entspannten Nachmittag in besonderer Atmosphäre zu genießen.

Vor Ort bieten die Fellbacher Weingärtner gekühlte Weine und prickelnde Spezialitäten an. Ob mit Freunden, der Familie oder zu zweit – das Open Picknick verbindet Natur, Genuss und Geselligkeit in lockerer Atmosphäre. Die Picknickwiese auf dem Kappelberg ist ausschließlich zu Fuß erreichbar. Parkmöglichkeiten stehen an der Neuen Kelter zur Verfügung. Von dort führt ein Spaziergang durch die Weinberge direkt zum Veranstaltungsort.