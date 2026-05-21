Fellbacher Weingärtner: Picknick-Event auf dem Kappelberg lockt mit Genuss in der Natur

Im Rahmen der Reihe „Trunk & Trubel“ geht es am Samstag um ein Weinerlebnis unter freiem Himmel – und einen kühlen Schluck nach dem Spaziergang durch die Rebzeilen.
Mit einem „Open Picknick“ auf dem Kappelberg bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) feiern die Fellbacher Weingärtner an diesem Samstag, 23. Mai, den Frühling. Das neue Veranstaltungsformat ist Teil der Eventreihe Trunk & Trubel, die zu jeder Jahreszeit mit einer Themenwoche besondere Aktionen bietet. Im Mittelpunkt stehen dabei Wein, Geselligkeit und außergewöhnliche Genussmomente.