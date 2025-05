1 Derzeit noch hinterm Bauzaun, demnächst ganz weg: die Immenroter Hütte in Fellbach. Foto: Stadt Fellbach

Fachwerk und Dach der Immenroter Hütte in den Fellbacher Weinbergen wurden zerstört – nun hat der Unterstand für Wanderer keine Zukunft mehr.











Häufig klagen Städte über Beschädigungen, etwa an Bushaltestellen oder die Zerstörungsaktionen an öffentlichen Gebäuden im Stadtkern. Doch auch außerhalb der City ist immer mal wieder sogenannter Vandalismus zu beklagen. Zum Beispiel in den Fellbacher Weinbergen. Dort muss die malträtierte Immenroter Hütte in den kommenden Tagen abgerissen werden.