Der Verkaufswagen beim Fellbacher Weihnachtsmarkt zieht Liebhaber der süßen Kreationen auch aus der weiteren Umgebung an. Kathrin Waschek verrät, welche Sorte gerade der Renner ist.
Mancher Fan von der beliebten Süßigkeit fragt sich wohl: Welche probiere ich bloß? Krokant, Glühwein, Mokka, Salzkaramell, Zartbitter, Amaretto, Kokos, Champagner...? Sich nicht zu entscheiden und von allen einen zu nehmen – das funktioniert hier eher weniger. Denn die Auswahl ist so groß: 33 Sorten Schokoküsse hat Kathrin Waschek in ihrem Verkaufsstand auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt.