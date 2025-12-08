Der Verkaufswagen beim Fellbacher Weihnachtsmarkt zieht Liebhaber der süßen Kreationen auch aus der weiteren Umgebung an. Kathrin Waschek verrät, welche Sorte gerade der Renner ist.

Mancher Fan von der beliebten Süßigkeit fragt sich wohl: Welche probiere ich bloß? Krokant, Glühwein, Mokka, Salzkaramell, Zartbitter, Amaretto, Kokos, Champagner...? Sich nicht zu entscheiden und von allen einen zu nehmen – das funktioniert hier eher weniger. Denn die Auswahl ist so groß: 33 Sorten Schokoküsse hat Kathrin Waschek in ihrem Verkaufsstand auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt.

Die Ausstellerin ist für die reiche Auswahl bekannt – und das zieht Kunden aus einem weiten Umkreis an. „Heute ist ein Mann extra aus Böblingen dagewesen“, sagt sie. Sie hat sich eine Stammkundschaft aufgebaut über die vielen Jahre, seitdem sie auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt dabei ist. Und mancher Schokokuss-Fan nimmt dafür offensichtlich eine ganz schöne Anfahrt in Kauf.

Die Schokoküsse mit Eierlikör sind in diesem Jahr besonders angesagt

„Dieses Jahr sind die Schokoküsse mit Eierlikör der Renner“, sagt Kathrin Waschek. Warum das so ist, kann sie nicht sagen.

Der Süßwarenwagen steht im Fellbacher Rathausinnenhof unter dem künstlichen Sternenhimmel. Foto: Eva Schäfer

Unsere Empfehlung für Sie Fellbacher Budenstadt Das ist neu beim Fellbacher Weihnachtsmarkt Die Fellbacher Budenstadt wird am ersten Adventswochenende eröffnet. Mit einigen Neuheiten kann der Weihnachtsmarkt aufwarten.

Immer wieder hat sie neue Sorten im Gepäck – diesmal Bratapfel und Irish Cream. Manche Kunden nehmen eine Zwölfer-Box mit, die sie bunt durcheinander füllen lassen. Die Box kostet 12,50 Euro, ein Schokokuss ist für 1,20 Euro zu haben. Der Preis sei gleich geblieben im Vergleich zum vergangenen Jahr, sagt Kathrin Waschek. Aufgrund einer Mischkalkulation habe sie die Preise so halten können. Die Schaumküsse, die die Familie Waschek im Sortiment hat, stammen von der Firma Köhler aus der Pfalz, sagt sie. In ihren Verkaufswagen, der beim Fellbacher Weihnachtsmarkt mitten im Rathausinnenhof mit seinem Sternenhimmel aus Tausenden von LED-Leuchten steht, sei nochmal kräftig investiert worden.

Kathrin Waschek bietet auch selbst gemachte Schoko-Fruchtspieße an. Foto: Eva Schäfer

„Wir haben ein Dächle draufgebaut und die Fronten verkleidet, sodass er wie eine Weihnachtshütte aussieht“, sagt die Schaustellerin. Auch 16 Meter Girlanden schmückten den Wagen. In dem etwa zehn Meter langen Verkaufswagen werden neben Schokoküsse auch unter anderem selbst zubereitete Früchte-Schokospieße geboten.

Einige Schläge hat das Familienunternehmen aus Leutenbach schon einstecken müssen. Der frühere Verkaufsanhänger wurde Anfang 2022 in Rommelshausen gestohlen. Die Suche nach den Tätern blieb erfolglos. Daher musste ein neuer Wagen gekauft werden, der dann ausgebaut wurde und nun in einem so weihnachtlichen Outfit funkelt.

Kathrin Waschnek sorgt dazu selbst für Weihnachtsstimmung: Mit einem kleinen Nikolaushütchen im Haar und freundlichem Lachen obendrauf werden die Süßigkeiten über die Theke gereicht.

Öffnungszeiten und Standorte des Fellbacher Weihnachtsmarkts

Bis 21. Dezember findet der Fellbacher Weihnachtsmarkt rund um die Lutherkirche und im Rathaus-Innenhof sowie auf dem Guntram-Palm-Platz statt. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch, 16 bis 20 Uhr (Imbissstände bis 21.30 Uhr, Ausschankende 21 Uhr), und Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 20 Uhr (Imbissstände bis 21.30 Uhr, Ausschankende 21 Uhr). Infos auch unter www.fellbach.de.