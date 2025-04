Fellbacher Vorschau: Drei skandinavische Länder zu Gast beim Kultursommer 2026

1 So war’s bei der Eröffnungsgala des Europäischen Kultursommers 2023 mit Sängerin Leïla Huissoud auf der Bühne der Alten Kelter in Fellbach. Foto: Julian Rettig

Die Organisatoren werfen bereits jetzt einen Blick auf das kulturelle Großereignis im kommenden Jahr. Motto: „Königliche Festival-Freuden in Fellbach.“











Das ausgiebigste, weil am längsten dauernde kulturelle Highlight in diesem Jahr im Remstal, nämlich die Ende Mai beginnende und vier Monate dauernde Triennale Kleinplastik, ist noch gar nicht gestartet, da wartet die Stadt Fellbach bereits mit der Information für den Schwerpunkt im Folgejahr auf. Denn dann findet in der Stadt am Fuße des Kappelbergs der Europäische Kultursommer 2026 statt.