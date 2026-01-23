Fellbacher Urgestein: Richard Seeger ist tot – ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele

Der ehemaliger Fellbacher Stadtbrandmeister Richard Seeger ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Er hat in der Kappelbergstadt Feuerwehrgeschichte geschrieben.
Richard Seeger hat in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) Feuerwehrgeschichte geschrieben. Jetzt ist der ehemalige Stadtbrandmeister, Jahrgang 1930, verstorben – altersbedingt, zwei Tage vor seinem 96. Geburtstag, den er am 23. Januar gefeiert hätte. Richard Seeger war Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Seit seinem 23. Lebensjahr aktiv und später als Ehrenkommandant. Er war den Fellbacher Wehrmännern stets eng verbunden und ein Vorbild.