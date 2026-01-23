Fellbacher Urgestein: Richard Seeger ist tot – ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele

Richard Seeger hat in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) Feuerwehrgeschichte geschrieben. Jetzt ist der ehemalige Stadtbrandmeister, Jahrgang 1930, verstorben – altersbedingt, zwei Tage vor seinem 96. Geburtstag, den er am 23. Januar gefeiert hätte. Richard Seeger war Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Seit seinem 23. Lebensjahr aktiv und später als Ehrenkommandant. Er war den Fellbacher Wehrmännern stets eng verbunden und ein Vorbild.

Im Jahr 1953 kam Richard Seeger zur Freiwilligen Feuerwehr Fellbach. Sein guter Freund Gerhard Aldinger hatte ihn „angeworben“. Die beiden waren ihr Leben lang unzertrennliche Freunde, und ebenso unzertrennlich war Richard Seeger mit der Feuerwehr seiner Heimatstadt Fellbach verbunden. Am 16. Februar 1973 wurde er zum Kommandanten gewählt – und blieb es 20 Jahre lang. Im Oktober 1993 gab Richard Seeger nach 40 aktiven Jahren, davon 20 Jahre als Abteilungskommandant und 15 Jahre als Stadtbrandmeister sowie stellvertretender Kreisbrandmeister, sein Amt als Stadtbrandmeister auf. Die Ära Seeger ging mit seinem Sohn Rainer nahtlos weiter.

Richard Seeger: Visionär der Fellbacher Feuerwehr

In den zwei Jahrzehnten, in denen Richard Seeger Kommandant war, setzte er Zeichen. Er prägte mit seiner geselligen Art und seinem Humor den Gemeinschaftssinn der Kameraden. Er brachte die Fellbacher Wehr voran und zu Ansehen weit über die Kappelbergstadt hinaus. Die Atemschutzwerkstatt, eine Einrichtung des Landkreises, wurde 1973 eingerichtet und hatte ihren Standort in Fellbach. Zehn Jahre später, 1983, bekam die Abteilung Fellbach als erste Freiwillige Feuerwehr des Landes ein Großfahrzeug, das 1600 Liter Wasser, 200 Liter Schaummittel und zusätzlich Schere und Spreizer sowie einen Generator und einen Lichtmast besaß.

Richard Seeger prägte mit seiner geselligen Art und seinem Humor den Gemeinschaftssinn der Kameraden. Foto: Archiv FZ

Rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum, 1989, wurde der Saal im Gerätehaus fertig. Die Männer der Abteilung Fellbach hatten in den Ausbau über 1300 Arbeitsstunden investiert. Richard Seeger war leidenschaftlicher Handballer, er hat die Sportabteilung der Fellbacher Feuerwehr gegründet.

Vom Feinkosthändler zum städtischen Ordnungshüter

Richard Seegers Eltern führten in Fellbach ein Lebensmittelgeschäft; Sohn Richard machte eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann und führte Feinkost Seeger dann 24 Jahre lang selbstständig. Das trug ebenso zu seinem Bekanntheitsgrad bei wie die spätere Anstellung bei der Stadt Fellbach, wo er beim Amt für öffentliche Ordnung bis zu seinem Ruhestand tätig war.

Richard Seeger war Familienmensch und Vater von fünf Kindern. Als seine geliebte Frau Sieglinde im Jahr 2002 starb und er seine Tochter Nicole durch Krebs verlor hat er dennoch nach vorne geschaut und bis zu seinem Tod in seinen eigenen vier Wänden gelebt – umsorgt von seiner Familie, die mittlerweile neun Enkelkinder und drei Urenkel zählt. Gerne war er in Fellbach bei Festen dabei, vor allem wenn es um die Feuerwehr ging. Richard Seeger hat es verstanden, mit seinem Humor für gute Stimmung zu sorgen.