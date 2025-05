Fellbacher Traditionscafé: So sieht die Zukunft des Café Stolz aus

Das Fellbacher Café Stolz wird in jüngere Hände übergeben. Die Konditormeisterin Anabelle Besa will den hohen Qualitätsanspruch fortführen. Einige Neuheiten hat sie auch geplant.

Es ist eine Nachricht für die vielen Stammkunden des Fellbacher Traditionshauses, die gleichzeitig Bedauern, aber auch Erleichterung auslöst: Das Meister-Konditiorenpaar Heike und Jürgen Stolz gibt sein renommiertes gleichnamiges Café in der Fellbacher Königstraße 18 auf. Doch es bedeutet nicht das Aus des Betriebs. Das Café wird von der jungen Konditormeisterin Anabelle Besa übernommen. Und so das Lebenswerk des Ehepaars Stolz fortgeführt. „Das Café soll weiter mit hoher Qualität geführt werden“, sagt Anabelle Besa. Und ihr ist bewusst, dass sie in große Fußstapfen tritt. „Es ist für mich eine große Ehre, solch ein Café fortführen zu dürfen“, sagt sie.

Das Café Solz ist eine etablierte Adresse für feinste Patisserie. Foto: Gottfried Stoppel

Gebündeltes Knowhow im Café Stolz und eine etablierte Adresse

Es sind einige Daten, die deutlich machen, welches Know-how hier gebündelt ist: Jürgen Stolz war 2005 deutscher Vizemeister der Konditoren und Patissiers und ist Mitglied im Condi Creativ Club, einer Vereinigung von Deutschlands Spitzenpatissiers und Konditoren. Der „Feinschmecker“ hat das Café Stolz in die Liste der besten deutschen Cafés und Röstereien aufgenommen. Seine Frau Heike ist ebenso Konditormeisterin und zudem Betriebswirtin des Handwerks. Das alteingesessene Café Siegle an der Ecke Königstraße/Bahnhofstraße hatten die beiden seinerzeit übernommen und im Oktober 2000 eröffnet. Das Ehepaar hat das Café über die vielen Jahre zu einer etablierten Adresse für feinste Patisserie gemacht. Die Pläne zur Übergabe seien langsam gewachsen, sagt Jürgen Stolz. Am Rande eines Vortrags, den er in der Meisterschule der Konditoren in Stuttgart vor rund einem Jahr gehalten habe, habe er nachgefragt, wer denn eine Selbstständigkeit wagen würde. Über eine Bekannte von Anabelle Besa sei der Kontakt letztlich zustande gekommen – offensichtlich ein Glücksfall .

Silke Bartel ist begeisterter Stammgast seit den Anfängen des Café Stolz in Fellbach. Foto: Eva Schäfer

Anabelle Besa hat ihre Ausbildung im Traditionshaus Weller gemacht

Anabelle Besa, Jahrgang 1997, kann mit ihren jungen Jahren einiges vorweisen. Die gelernte Konditormeisterin liebt ihr Handwerk, wie sie sagt, und hat es in verschiedenen Betrieben ausgeübt und verfeinert. Nach dem Abitur folgte die Ausbildung im Café Weller, einem Traditionshaus in Backnang, das 2020 von der Handwerkskammer als bester Ausbildungsbetrieb der Region ausgezeichnet wurde. Das Backnanger Café wird in der fünften Generation geführt und hat auch verschiedene Auszeichnungen vom Feinschmecker, darunter die Auszeichnung als bestes Café in Baden-Württemberg 2022 erhalten. Danach hat Anabelle Besa an verschiedenen Stationen Berufserfahrung gesammelt. Die Kuchenliebe Stuttgart, das Café Wien in Westerland auf Sylt und die Sylter Schokoladenmanufaktur zählen dazu. Das Café Wien ist auf Sylt eine beliebte Adresse und wurde ebenso vom Gourmet-Magazin„Feinschmecker“ in die Liste der besten deutschen Cafés und Röstereien eingereiht. Im Jahr 2023 hat sie die Prüfung zur Konditormeisterin erfolgreich bestanden.

Ihr Faible für den Norden Europas soll sich auch im Café widerspiegeln

„Der Wunsch, Konditorin zu werden, war schon früh da“, sagt sie. Sie habe bereits in ihrer Kindheit gerne mit ihrer Oma gebacken. Ein Café zu betreiben, ist somit wohl ein Stück weit ein Traum seit ihrer Kindheit. Und dieser wird mit Know-how und solider Ausbildung untermauert. Zu ihrem Konzept gehöre es, den hohen Qualitätsanspruch zu halten. In der Gestaltung soll das Café künftig einen skandinavischen Look bekommen – dieser soll sich in dem neuen Namen Café Lillesøster – was übersetzt kleine Schwester bedeutet – widerspiegeln. Die neue Inhaberin bereist gerne den Norden Europas und hat auch einige Zeit auf Sylt gearbeitet.

Neben den Lieblingskuchen der Kunden des Café Stolz soll es auch dänische Zimtschnecken, belegtes Smørrebrød, aber auch Törtchen – angelehnt an die französische Patisserie – geben. Außerdem wird wieder Frühstück angeboten mit selbst gemachten Croissants, Pain au Chocolat und Kaffee aus einer neuen Siebträgermaschine – fachgerecht zubereitet von einer Barista. Torten zu besonderen Anlässen wie Hochzeit, Konfirmation oder Geburtstage runden das Angebot ab. Mit im Team bleibt Uwe Cronjäger, ein Mitarbeiter im Café Stolz der ersten Stunde.

Das Meister-Konditiorenpaar Stolz schließt Ende des Monats

Heike und Jürgen Stolz nehmen Abschied von ihrem Café zum 31. Mai. „27 Jahre Selbstständigkeit, das bedeutet auch 27 Jahre Verantwortung“, sagt Heike Stolz und macht damit deutlich, was es für einen Einsatz bedeutet, so ein Traditionshaus über viele Jahre zu stemmen. Mehr Freiheit, die Dinge auf sich zukommen zu lassen, darauf freut sich das Ehepaar Stolz eigenem Bekunden nach – mit dem guten Gefühl, dass ihr Lebenswerk in gute Hände gegeben wird.

Anfang Juli soll das Café Lillesøster eröffnet werden

Am Schaufenster steht auf einem Plakat, was viele Stammkunden bewegt: „Nach 25 Jahren voller Erinnerungen und schöner Momente möchten wir uns von ganzem Herzen bei Ihnen für Ihre Treue und Unterstützung bedanken. Ihre Loyalität hat unser Ladengeschäft zu dem gemacht, was es heute ist ... “ „Ich bedaure es, aber verstehe es“, sagt Silke Bartel, Stammgast seit der Anfangszeit. Doch natürlich ist sie wie viele andere wohl gleichzeitig auch froh, dass es so nahtlos und mit dem Anspruch hoher Qualität weitergeht. Wie das Ehepaar Stolz wissen lässt, drückt es seine Freude darüber aus, eine würdige Nachfolgerin gefunden zu haben. „Die Gäste sollen sich hygge fühlen in meinem neuen Café“, sagt Anabelle Besa, „und in einer gemütlichen, herzlichen Atmosphäre das Gute des Lebens mit lieben Leuten genießen.“ Geplant ist, das Café Lillesøster nach dem Umbau im Juni ab Juli zu öffnen.

