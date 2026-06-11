Fellbacher Stadtcowboy: Das beliebte Pferd Sancho Pancho hat einen Auftritt in der Landesschau

Der Fellbacher Gerhard Knauer und sein schwarz-weißes Pferd, das viele von dem Kurztrip in die Stadtbahn kennen, wurden von einem Fernsehteam des SWR begleitet.
Ross und Reiter sind bekannt in Fellbach - und weit darüber hinaus. Das Duo hatte schon vor Jahren bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt durch seinen Kurztrip in die Stadtbahn. Nun sind Sancho Pancho und Gerhard Knauer vor Kurzem von einem Fernsehteam der Landesschau begleitet worden. Das Team sei etwa drei Stunden vor Ort gewesen, erzählt Gerhard Knauer. Es wurden Szenen im Stall, in der Stadt und dann natürlich auch an der Fellbacher Markthalle gedreht, sagt er.