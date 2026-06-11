Fellbacher Stadtcowboy: Das beliebte Pferd Sancho Pancho hat einen Auftritt in der Landesschau

Der Fellbacher Gerhard Knauer und sein schwarz-weißes Pferd, das viele von dem Kurztrip in die Stadtbahn kennen, wurden von einem Fernsehteam des SWR begleitet.

Ross und Reiter sind bekannt in Fellbach - und weit darüber hinaus. Das Duo hatte schon vor Jahren bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt durch seinen Kurztrip in die Stadtbahn. Nun sind Sancho Pancho und Gerhard Knauer vor Kurzem von einem Fernsehteam der Landesschau begleitet worden. Das Team sei etwa drei Stunden vor Ort gewesen, erzählt Gerhard Knauer. Es wurden Szenen im Stall, in der Stadt und dann natürlich auch an der Fellbacher Markthalle gedreht, sagt er.

Dort, wo Sancho Pancho immer willkommen ist und eine Portion Gemüse serviert bekommt. Und da Sancho Pancho kürzlich eine Zwangspause bei seinen Städtetrips machen musste, aufgrund einer Erkrankung am Huf, seien auch Passanten befragt worden, die sich über das Wiedersehen freuten.

„Ein Pferd in der Stadt“ wird in der Landesschau ausgestrahlt

Wie der Pferdekenner erklärte, war die Ursache für die Zwangspause, dass Sancho Pancho mit einer Krankheit am Huf zu kämpfen hatte. „Sancho hatte Bakterien im Huf, die von innen heraus den Huf befallen haben“, sagte Knauer. Mithilfe eines Spezialisten für Hufbearbeitung sei die befallene Stelle ausgeräumt und mit einem Spezialmittel behandelt worden. „Dadurch wurde der Befall gestoppt, aber der Huf war nicht mehr belastbar, und Sancho durfte deshalb nicht geritten werden.“

Doch das ist längst vorbei - Ross und Reiter sind gut gelaunt wieder auf Tour. Der Beitrag „Ein Pferd in der Stadt“ wird am 11. Juni in der Landesschau Baden-Württemberg ausgestrahlt teilt die Pressestelle des Südwestrundfunks auf Nachfrage mit. Der Beitrag ist dann auch in der Mediathek abrufbar.