Fellbacher Skandal-Hochhaus: Baulöwe Ebner hatte das Tower-Areal schon 2002 im Visier

Immobilienprofi Joachim Ebner wollte bereits vor einem Vierteljahrhundert jenes Gelände entwickeln, auf dem er jetzt den Tower-Rohbau zu Ende führen soll.
Wenn’s mal wieder länger dauert – dann hilft, getreu der Werbung vergangener Zeiten, erst mal der Biss in den Schokoriegel. Oder man verfügt über eine Eselsgeduld, sitzt die Verzögerung einfach aus – und kommt, schwuppdiwupp, 22 Jahre danach irgendwie doch ans Ziel. So wie Joachim Ebner bei der „Bespielung“ des einstigen Fromm-Areals im Fellbacher Osten (Rems-Murr-Kreis) , auf dem mittlerweile der Rohbau des bundesweit bekannten Schwabenlandtowers steht.