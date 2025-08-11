Fellbacher Schwabenlandtower: Viel Skepsis beim Tower: „Jetzt wissen wir, wer als Nächstes Insolvenz anmeldet“

Die Nachricht vom Besitzerwechsel beim Fellbacher Pleite-Wohnturm löst auf Social Media ein geteiltes Echo aus. An eine Fertigstellung scheinen wenige Menschen zu glauben.
Bei der seit Jahren andauernden Hängepartie um den Schwabenlandtower sind die Fellbacher inzwischen an Kummer gewöhnt – und scheinen dem Braten nicht mehr zu trauen. So zumindest lassen sich die ersten Reaktionen auf die Berichterstattung über den offenbar erfolgreichen Besitzerwechsel bei der 107 Meter hohen Bauruine zusammenfassen.